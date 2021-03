Accusé de harcèlement sexuel, le gouverneur de New York refuse de démissionner

Le gouverneur de New York Andrew Cuomo lors d'une conférence de presse à la Bourse de New York, le 26 mai 2020. © Johannes Eisele, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 4 mn

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a affirmé une nouvelle fois qu'il refusait de démissionner après que plusieurs influents élus démocrates ont demandé son départ. Depuis fin février, six femmes ont formulé des allégations de harcèlement sexuel et d'attouchement à son encontre, les dernières en date émanant de l'une de ses employées, qui l'a accusé, mercredi, d'avoir passé sa main sous son chemisier fin 2020.