Trois fusillades meurtrières dans des salons de massage près d'Atlanta

Un homme est en garde à vue après trois fusillades distinctes ayant fait au moins huit morts, dont six femmes d'origine asiatique, dans la banlieue d'Atlanta, mardi. La police ne connait pas encore le mobile du crime mais ces fusillades surviennent dans un contexte de recrudescence des attaques contre des Américains d'origine asiatique.

Huit personnes, parmi lesquelles six femmes d'origine asiatique, ont été tuées par balle mardi 16 mars dans trois salons de massage autour d'Atlanta.

Une première fusillade faisant quatre morts et deux blessés a eu lieu mardi aux environs de 17 h locales dans un salon de massage à près de 50 km d'Atlanta, plus grande ville de l'État de Géorgie, dans le sud-est des États-Unis, a indiqué un porte-parole de la police du comté, cité par le quotidien Atlanta Journal-Constitution. Plus tard dans l'après-midi, deux nouvelles fusillades ont fait quatre morts dans deux salons de massage voisins à Atlanta, a annoncé la police de la ville.

"À leur arrivée, les policiers ont retrouvé trois femmes décédées à l'intérieur, de blessures par balle visibles. Toujours sur place, les policiers ont reçu l'annonce de tirs effectués de l'autre côté de la rue", où ils ont retrouvé une autre femme décédée, précise le communiqué.

Après examen des images de vidéosurveillance, "il est hautement probable" que le même tireur soit impliqué dans les trois attaques, a précisé un porte-parole de la police à l'AFP.

Plusieurs victimes asiatiques

Un suspect est en garde à vue depuis mardi soir, a annoncé la police du comté de Cherokee dans une publication Facebook. Robert Aaron Long, âgé de 21 ans, serait impliqué dans les trois évènements après examen des images de vidéosurveillance, a affirmé un porte-parole de la police du comté à l'Atlanta Journal-Constitution. Il aurait été arrêté à plus de 240 km au sud d'Atlanta.

Le quotidien rapporte également que la première fusillade a eu lieu dans un salon de massage asiatique, où deux femmes d'origine asiatique, une femme blanche, et un homme blanc sont décédés. En outre, les quatre victimes des deux autres fusillades sont elles-mêmes d'origine asiatique toujours selon l'Atlanta Journal-Constitution.

On ne sait pas encore si ces fusillades visaient en particulier la communauté asiatique. Elles interviennent dans un contexte de recrudescence des attaques recensées ces derniers mois contre des Américains d'origine asiatique.

Plus de 2 800 actes racistes et discriminatoires, parfois non-physiques, visant des Américains d'origine asiatique ont été dénoncés en ligne à travers les Etats-Unis entre mars et décembre, d'après l'association Stop AAPI Hate.

Avec AFP

