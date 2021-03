Les États-Unis débordés par l'afflux de migrants mexicains mineurs

Face à l'afflux de milliers de jeunes migrants à la frontière américaine, Joe Biden fait l'objet d'attaques de tout bord, aussi bien républicaines que démocrates. Depuis son arrivée à la présidence, les mineurs ne sont plus expulsés côté mexicain. Les associations humanitaires sont débordées.

Le camp de Donna au Texas, où se trouvent de nombreux mineurs isolés mexicains, est devenu le symbole de la crise migratoire au États-Unis.

Depuis la prise de fonction de Joe Biden, les mineurs ne sont plus renvoyés côté mexicain pour des raisons humanitaires. Conséquence de cette nouvelle politique : les chiffres s'envolent. En un mois, plus de 10 000 adolescents et enfants sans-papiers ont été recensés à la frontière. Joe Biden est accusé par les républicains d'avoir provoqué ces arrivées massives.

Les associations d'aide aux migrants font face à un afflux de mineurs. Les nouvelles règles migratoires prévoient que les enfants soient placées dans des familles d'accueil ou dans des foyers au bout de 72 heures, mais les délais ont du mal à être respecté.

"Rebâtir" le système migratoire démantelé par Donald Trump

"Nous expulsons les familles, nous expulsons les adultes seuls", a martelé dimanche le ministre de la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas, qui s'est démultiplié pour répéter ce message sur quatre chaînes américaines. "La frontière est fermée", a-t-il insisté.

Premier Hispanique en charge de la politique migratoire américaine, il a reconnu mi-mars qu'un afflux de migrants historique, le plus important depuis 20 ans, était attendu à la frontière américano-mexicaine.

Mais il est sous le feu des critiques pour son appel initial aux migrants d'Amérique centrale à ne pas venir aux Etats-Unis "pour l'instant", afin de laisser le temps à l'administration Biden de "rebâtir" le système migratoire "démantelé" par l'ex-président Donald Trump.

"Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de maintenir en mode pilote automatique un système qui fonctionne bien", a réagi Donald Trump, défendant sa propre politique migratoire. "Au lieu de cela, en l'espace de seulement quelques semaines, l'administration Biden a transformé un triomphe national en désastre national", a-t-il critiqué dans un communiqué.

L'attrait pour une politique plus "humaine" de Joe Biden

Des élus démocrates du Texas, Etat frontalier du Mexique, ont aussi déploré le message du gouvernement.

Et plusieurs migrants interrogés par l'AFP après leur arrivée ont confirmé avoir été motivés en partie par la promesse de Joe Biden d'une politique plus "humaine".

Joe Biden a lui aussi manifesté dimanche son intention de se rendre à la frontière mexicaine, et a indiqué que son gouvernement allait insister sur son message demandant aux migrants de ne pas tenter de se rendre aux Etats-Unis.

Au-delà de l'afflux de migrants, c'est le sort des enfants isolés qui est au coeur des polémiques.

Joe Biden s'est engagé à effacer "une honte morale et nationale" héritée de son prédécesseur, à savoir la séparation de milliers de familles de migrants dont certaines n'ont toujours pas été réunies.

Mais si les enfants ne sont plus séparés de leurs parents, les Etats-Unis sont confrontés à l'arrivée d'un nombre important de mineurs isolés, et peinent à expliquer comment ils comptent s'en occuper.

"Nous avons pris la décision de ne pas expulser de jeunes enfants vulnérables", a réaffirmé dimanche Alejandro Mayorkas sur la chaîne CNN.

Le ministre n'a pas démenti le nombre de 5 200 enfants actuellement retenus dans des centres destinés aux adultes à la frontière, bien au-delà du pic enregistré sous la présidence Trump. Plus de 600 d'entre eux s'y trouvent en outre depuis plus de dix jours, alors que la loi n'y autorise leur transit que pendant trois jours maximum.

"Nous travaillons nuit et jour pour déplacer ces enfants de ces centres à la frontière vers des refuges gérés par le ministère de la Santé", a assuré Alejandro Mayorkas, soulignant à nouveau avoir hérité d'une système "ravagé" par l'administration Trump. "Nous avons mis en place trois nouveaux centres la semaine dernière", "nous déroulons notre plan, cela prend du temps, c'est difficile", a-t-il reconnu, sans donner plus de précisions sur ce "plan" ni s'engager sur un calendrier.

