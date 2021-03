L'actu en dessin : Joe Biden face à la crise migratoire

Le dessinateur mexicain Antonio Rodriguez revient vendredi 26mars pour Cartooning for peace sur l’afflux de migrants à la frontière mexicaine. La première crise migratoire à laquelle doit faire face Joe Biden.

C’est une nouvelle crise migratoire qui se profile à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Depuis un mois, le nombre de personnes arrivées à la frontière a augmenté et on dénombre plus de 10 000 enfants sans-papiers.

Joe Biden, qui avait dénoncé la politique de Donald Trump en la qualifiant de "honte morale et nationale", va devoir y faire face habilement. Le président américain a déclaré jeudi 25 mars qu'il ne s'excuserait pas d'avoir aboli les politiques d'immigration de son prédécesseur républicain, Donald Trump, qui, selon lui, portaient atteinte à la "dignité humaine." Antonio Rodriguez revient vendredi 26 mars sur cette actualité avec son dessin intitulé "Welcome to America".

Joe Biden a cherché à défendre sa gestion de l'immigration à la frontière américano-mexicaine. Bien qu'il ait fait preuve d'empathie, il a déclaré que les États-Unis expulsaient la grande majorité des migrants, y compris les familles, en vertu d'un décret de santé publique relatif au Covid-19.

Les Républicains, de leur côté, ont déjà condamné ses méthodes. "L’administration Biden a transformé un triomphe national en désastre national", a déclaré Donald Trump.

José Antonio Rodríguez García est né en 1965 à Mexico. Dessinateur et illustrateur, c'est également un membre actif des organisations Mexican Society of Cartoonists, The International Association of Cartoonists MIKS, Cartoon Movement et tOOns MaG. Rodríguez est actuellement dessinateur éditorial et illustrateur pour le journal La Voz de Michoacán, au Mexique, pour la revue Negratinta, publiée en Espagne, et pour le "Aneddotica Magazine " en Italie.

Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l’universalité du dessin de presse, la liberté d’expression, les droits de l’Homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances.

