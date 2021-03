Le Mexique passe la barre des 200 000 morts du Covid-19

Un cimetière à Mexicali, ville endeuillée par le Covid-19. © Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre 4 mn

Avec le seuil des 200 000 morts franchi jeudi, le Mexique est le troisième pays le plus endeuillé par la pandémie de Covid-19 après les États-Unis et le Brésil. Alors que la campagne de vaccination se déroule au ralenti, le scénario d'une troisième vague, variant brésilien oblige, ne peut plus être écarté.