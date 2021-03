Covid-19 au Chili : vers un report des élections pour une Assemblée constituante

En raison d'une nouvelle vague de Covid-19, le président du Chili, Sebastián Piñera, a déclaré dimanche qu'il demanderait le "report" en mai des élections prévues les 10 et 11 avril pour former une Assemblée constituante. La mesure doit être ratifiée par le Congrès.

Pour les 14 millions d'électeurs chiliens, il faudra encore patienter pour tourner la page de la Constitution héritée de la dictature d'Augusto Pinochet.

Le président du Chili, Sebastián Piñera, a proposé dimanche 28 mars que les élections portant sur la désignation des membres d'une Assemblée constituante chargée de rédiger la future Constitution du pays soient reportées de cinq semaines en raison de la recrudescence de l'épidémie dans le pays.

Une proposition de réforme constitutionnelle doit être envoyée ce lundi au Congrès pour que le scrutin se tienne les 15 et 16 mai au lieu des samedi 10 et dimanche 11 avril.

"Protéger la santé et la vie de nos compatriotes a toujours été notre première priorité", a déclaré le chef de l'État chilien à l'issue d'une réunion d'urgence au palais présidentiel de La Moneda à Santiago.

Proteger la salud de todos nuestros compatriotas ha sido siempre nuestra primera prioridad. Y proteger la salud de nuestra Democracia, cumplir compromiso y asegurar un proceso electoral democrático, participativo y seguro lo es también.



Comparto con Uds información importante: pic.twitter.com/nbdSTBtNjh — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) March 29, 2021

Le pays sous cloche

Malgré une campagne de vaccination rapide, le Chili est confronté à une forte hausse des contaminations et un nouveau confinement total concernant plus de 80 % de la population a été mis en place samedi.

Plus de six des 16 millions d'habitants du Chili ont déjà reçu au moins une dose de vaccin, ce qui fait de ce pays l'un des leaders de la vaccination en Amérique latine. Pour le chef de l'État, ces chiffres sont malgré tout insuffisants : "Notre objectif est de pouvoir vacciner 9,3 millions de personnes, c'est-à-dire les plus de 40 ans, avec deux doses avant les élections des 15 et 16 mai."

Pour le président chilien, il s'agit de rassurer la population avant les élections et de rechercher les conditions d'une forte participation électorale.

Fin octobre 2020, les Chiliens avaient plébiscité par référendum (79 %) un changement de Constitution pour remplacer l'actuelle, héritée de la dictature d'Augusto Pinochet (1973-1990).

C'était l'une des revendications des manifestants descendus dans la rue à partir d'octobre 2019 pour réclamer une société plus juste.

Le report des élections a déjà été réclamé par la plupart des partis politiques, y compris ceux de l'opposition, mais les nouvelles dates de scrutin doivent encore être approuvées par les deux tiers du Congrès.

Le président chilien a également annoncé que le deuxième tour des élections des gouverneurs, prévu à l'origine le 9 mai, aurait finalement lieu le 4 juillet, en même temps que les primaires présidentielles.

