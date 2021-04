Covid-19 : la province canadienne de l'Ontario se reconfine face à la troisième vague

Alors que les nouveaux cas de coronavirus sont en hausse à cause des variants, les habitants de l'Ontario ont ordre de rester chez eux à partir de jeudi et pendant quatre semaines. Les commerces essentiels devront fermer.

L'Ontario, province la plus peuplée du Canada, ordonne à ses résidents de rester chez eux à partir de jeudi 8 avril et ferme ses commerces non essentiels pendant un mois pour contrer la troisième vague de Covid-19, a annoncé mercredi son Premier ministre Doug Ford. "S'il vous plaît, sauf si c'est pour une raison essentielle, restez chez vous parce que la situation est grave", a commenté Doug Ford lors d'un point presse. Un ordre similaire avait été imposé dans pratiquement toute la province, du 14 janvier au 8 mars.

La province, confrontée à une forte augmentation des cas de Covid-19 et des hospitalisations, avait durci ses restrictions la semaine dernière en activant un "frein d'urgence", jugé insuffisant par les autorités de santé publique locales. Ces mesures permettaient notamment aux commerces non essentiels de rester ouverts avec une capacité limitée à 25 %.

"Les choses sont extrêmement, extrêmement sérieuses en ce moment et je suis extrêmement préoccupé", a-t-il dit d'un ton grave. "La situation évolue rapidement, d'heure en heure, et à mesure que les choses changent, que nous en apprenons davantage sur ces nouveaux variants mortels, que de nouveaux problèmes apparaissent, nous devons nous adapter. Nous devons agir rapidement et de manière décisive."

Écoles fermées à Toronto

"C'est pourquoi, aujourd'hui, sur les conseils du médecin-chef de la santé, nous déclarons l'état d'urgence. Avec un ordre de rester à la maison dans toute la province à partir de jeudi 00 h 01", a-t-il ajouté, précisant que l'ordre restera "en vigueur pendant quatre semaines".

Les 14 millions d'Ontariens ont l'ordre de ne sortir que pour des motifs essentiels, comme aller faire leurs courses alimentaires, aller à la pharmacie ou voir un médecin, a précisé le gouvernement.

Les écoles resteront ouvertes dans la plupart des régions, sauf dans la métropole Toronto et une partie de sa banlieue, où quelque 600 000 élèves suivront leurs cours en ligne au moins jusqu'au 19 avril. Les épiceries et les pharmacies demeureront ouvertes, mais les commerces non essentiels devront fermer, leurs clients ne pouvant qu'y cueillir des commandes à la porte.

Variants

Pour une sixième journée de suite, la province, la plus touchée au Canada, a signalé mercredi plus de 3 000 nouveaux cas de Covid-19, soit près des trois quarts de toutes les nouvelles infections du pays. Plus de 500 personnes étaient hospitalisées en soins intensifs mercredi, un sommet depuis le début de la pandémie, a souligné Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé.

Les variants du coronavirus, plus transmissibles et plus mortels, sont à l'origine des deux tiers des nouveaux cas en Ontario et ont pris le pas sur la campagne de vaccination.

