Les États-Unis proposent "une pause" dans l'utilisation du vaccin de Johnson & Johnson

Les autorités sanitaires américaines ont préconisé, mardi, la suspension temporaire du vaccin contre le Covid-19 de Johnson & Johnson, qui doit être livré en Europe à partir du 19 avril. Cela fait suite à l'apparition d'effets secondaires rares chez six personnes, notamment des caillots sanguins.

Publicité Lire la suite

Les autorités sanitaires américaines ont recommandé, mardi 13 avril, "une pause" dans l'utilisation du vaccin contre le Covid-19 de Johnson & Johnson (J&J) afin d'enquêter sur l'apparition de cas graves de caillots sanguins chez plusieurs personnes aux États-Unis.

Dans un communiqué commun, les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) et l'autorité américaine des médicaments (FDA) recommandent "une pause dans le recours à ce vaccin, par mesure de prudence", d'ici à ce que les analyses approfondies des cas rapportés soient terminées.

"À l'heure actuelle, ces effets indésirables semblent extrêmement rares", avec six cas identifiés sur plus de 6,8 millions de doses du vaccin de J&J déjà administrées aux États-Unis, mais l'innocuité des vaccins est "la priorité absolue" du gouvernement fédéral, soulignent les deux agences.

La France et l'Organisation mondiale de la santé ont donné, au milieu du mois de mars, leur accord à l'utilisation du vaccin conçu par ce laboratoire américain qui doit être livré en Europe à partir du 19 avril.

L'Agence européenne des médicaments (EMA) avait annoncé, vendredi dernier, examiner un lien possible entre le vaccin de J&J et des cas de caillots sanguins, alors que ce vaccin, qui nécessite qu'une seule dose et se conserve dans un simple réfrigérateur.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne