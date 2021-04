L'actu en dessin : Derek Chauvin jugé pour la mort de George Floyd

Après deux semaines consacrées à l'exposé des faits par l'accusation, le procès du meurtre de l'Afro-américain George Floyd est entré dans une nouvelle phase cette semaine, avec la convocation des témoins de la défense et de l'accusation. Derek Chauvin refuse, lui, de témoigner.

"J'invoque aujourd'hui mon droit au 5e amendement", a déclaré Derek Chauvin jeudi 15 avril, en référence au droit de tout accusé aux États-Unis de ne pas apporter de témoignage susceptible de l'incriminer. Son avocat Eric Nelson a rappelé à son client que "ni l'accusation ni la cour ne peuvent considérer votre silence comme un signe, ou une indication de votre culpabilité". Le procès reprendra lundi 19 avril avec les réquisitions et la plaidoirie, avant que le jury ne se retire pour délibérer.

Derek Chauvin, 45 ans, est inculpé de meurtre, d'homicide involontaire et de violences volontaires ayant entraîné la mort de George Floyd en maintenant un genou sur le cou du quadragénaire afro-américain pendant plus de neuf minutes, le 25 mai 2020. George Floyd avait été arrêté en pleine rue, soupçonné d'avoir utilisé un faux billet de 20 dollars pour acheter un paquet de cigarettes. Derek Chauvin plaide non coupable et son avocat assure que George Floyd est mort d'une overdose combinée à des problèmes cardiaques pendant que les policiers tentaient de le maîtriser.

