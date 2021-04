États-Unis : George Floyd "a appelé à l'aide dans son dernier souffle", insiste le procureur

Le révérend Al Sharpton et des membres de la famille de George Floyd arrivent au procès de Derek Chauvin, le 19 avril 2021, à Minneapolis (États-Unis).

George Floyd "a appelé à l'aide dans son dernier souffle" avant de mourir sous le genou du policier Derek Chauvin, a affirmé l'accusation dans son réquisitoire contre l'ancien agent accusé d'avoir tué le quadragénaire afro-américain le 25 mai 2020 à Minneapolis.

Derek Chauvin a-t-il provoqué la mort de George Floyd ? L'accusation et la défense ont, lundi 19 avril, une ultime occasion de faire pencher la balance au procès du policier américain, avant de laisser le jury délibérer dans un climat de fortes tensions après un nouvelle bavure policière.

Pour l'accusation, cela ne fait aucun doute. George Floyd "a appelé à l'aide dans son dernier souffle" avant de mourir sous le genou du policier Derek Chauvin, a affirmé le procureur adjoint Steve Schleicher au jury dans son réquisitoire contre l'ancien agent accusé d'avoir tué le quadragénaire afro-américain le 25 mai 2020 à Minneapolis. "George Floyd a supplié jusqu'à ce qu'il ne puisse plus parler", a-t-il dit. "Tout ce qu'il fallait, c'était un peu de compassion, et personne n'en a montré ce jour-là", a-t-il ajouté.

"L'agent ne l'a pas aidé"

Derek Chauvin, un policier blanc de 45 ans, est jugé pour meurtre, homicide involontaire et violences volontaires ayant entraîné la mort de George Floyd, arrêté pour une infraction mineure. Pendant plus de neuf minutes, il avait maintenu un genou sur le cou du quadragénaire, qui était allongé sur le ventre, les mains menottées dans le dos.

La mort de George Floyd a suscité des manifestations antiracistes d'une ampleur historique et une vague d'indignation mondiale contre les brutalités policières. "Il a appelé à l'aide dans son dernier souffle mais l'agent ne l'a pas aidé, l'accusé est resté sur lui", a rappelé le procureur, affirmant que le policier avait enfreint le code de la police de Minneapolis en matière d'usage de la force.

"George Floyd n'était une menace pour personne, il ne tentait de faire de mal à personne", a-t-il dit. "L'accusé n'est pas jugé parce qu'il est policier" mais "il est jugé pour ce qu'il a fait", a souligné Steve Schleicher.

L'avocat de Derek Chauvin, Eric Nelson, doit s'exprimer après Steve Schleicher, avant que les délibérations ne commencent. Reste à savoir si lui et les sept témoins de la défense ont réussi à semer le doute dans l'esprit du jury. Les condamnations de policiers pour meurtre sont très rares, les jurés ayant tendance à leur octroyer le bénéfice du doute.

Selon Eric Nelson, George Floyd est mort d'une crise cardiaque due à des problèmes de cœur, aggravés par la consommation de fentanyl, un opiacé, et de méthamphétamine, un stimulant, et par l'inhalation de gaz d'échappement pendant qu'il était allongé au sol. L'ancien policier a utilisé des procédures légales pour maîtriser un individu qui se débattait et le maintenir au sol, d'après la défense.

Des témoins ont aussi évoqué une "foule hostile" qui représentait une "menace" et a détourné l'attention du policier du sort de George Floyd. Derek Chauvin, lui, a refusé de s'expliquer, usant du droit de tout accusé aux États-Unis à ne pas apporter de témoignage susceptible de l'incriminer.

Avec AFP

