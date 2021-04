Covid-19 aux États-Unis : New York retrouve un semblant de liberté grâce à la vaccination

Alors que la vaccination progresse aux États-Unis, la vie sociale reprend à New York. Le taux de vaccination des habitants a notamment permis la réouverture des restaurants et la célébration dans les rues de la légalisation du cannabis dans cet État du Nord-Est. Reportage.

Aux États-Unis, l'immense campagne de vaccination contre le Covid-19 suit son cours. Quelque 50,4 % des Américains de plus de 18 ans ont pu bénéficier d'au moins une dose de vaccin, et 32,5 % sont entièrement vaccinés, notamment les seniors de 65 ans et plus, a indiqué, dimanche 19 avril, la principale agence fédérale de santé publique du pays.

Ces proportions nationales se rapprochent de celles de la ville de New York. Près de la moitié de ses habitants ont déjà reçu une dose, et environ 30 % de de sa population a reçu deux doses.

Files d'attente devant les restaurants et ambiance festive

La vie est donc revenue dans les rues, y compris les files d'attente dans certains restaurants. Un changement d'ambiance bien accueilli par ceux qui ont été les plus touchés par la crise. Au sud de la ville, à Union Square, les New-Yorkais ont même fait la fête pour célébrer la récente légalisation du cannabis dans l'État de New York.

