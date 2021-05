Les États-Unis et la Russie prônent la coopération malgré des "divergences"

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken et son homologue russe Sergueï Lavrov se sont rencontrés en Islande le 19 mai 2021. © Reuters (pool)

Lors d'une rencontre en Islande mercredi, les chefs de la diplomatie américaine et russe Antony Blinken et Sergueï Lavrov ont prôné la coopération pour apaiser des relations tendues à l'extrême. L'un des objectifs de l'entrevue était de confirmer la tenue prochaine d'un sommet entre Joe Biden et Vladimir Poutine.