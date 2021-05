La justice américaine saisit les fauves de l'exubérant "Joe Exotic"

Deux tigres au Wild Animal Sanctuary, le 5 avril 2020 à Keenesburg, dans le Colorado. Ils vivaient autrefois dans le G.W. Exotic Animal Park de Joe Exotic. © Marc Piscotty, Getty Images via AFP/ File picture

L'État américain a mis la main, jeudi, sur 45 tigres, six lions et 11 ligres qui vivaient dans l'ancien zoo de l'exubérant "Joe Exotic", aujourd'hui emprisonné et dont l'histoire a fait l'objet d'une série télévisée à succès. Constatant de mauvais traitements, la justice avait ordonné que les animaux soient retirés du zoo.