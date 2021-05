Dans le nouveau parc "Little Island", les New-Yorkais profitent de leur liberté retrouvée

Le nouveau parc "Little Island", à New York, aux États-Unis, est situé près du fleuve Hudson.

Aux États-Unis, la ville de New York vient de se doter d'un nouveau parc baptisé "Little Island", qui a dès son ouverture attiré de nombreux promeneurs. L'occasion pour les habitants de profiter du déconfinement après des mois d'enfermement liés à la pandémie de Covid-19.

Publicité Lire la suite

Un souffle de liberté règne à New York. Dépourvus de masque, les New-Yorkais découvrent sous un ciel ensoleillé "Little Island" ("petite île", en français), le tout nouveau parc de la ville.

Le jardin public porte bien son nom : il est situé au-dessus du fleuve Hudson et est installé sur 138 tulipes géantes en béton, qui donnent chacune à voir un panorama différent de la ville.

Avec plus de 30 000 morts, New York est la ville la plus endeuillée des États-Unis par la pandémie de Covid-19. À l'heure où New York se déconfinent, l'ouverture du parc fait donc figure de symbole.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne