États-Unis : Minneapolis rend hommage à George Floyd un an après sa mort

La cousine de George Floyd, Shareeduh Tate, et sa tante Angela Harrelson commémorent le premier anniversaire de sa mort, à Minneapolis, le 23 mai 2021. © Nicholas Pfosi, Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

Des proches et des soutiens de George Floyd se sont rassemblés à Minneapolis, dimanche 23 mai, pour commémorer le premier anniversaire de sa mort. Celle-ci a entrainé un mouvement national de protestation contre les violences policières et les discriminations raciales aux États-Unis et à travers le monde.