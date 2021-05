La famille de George Floyd appelle le Congrès à "protéger les personnes de couleur"

Benjamin Crump, au centre, avec Gianna Floyd, fille de George Floyd, et sa mère Roxie Washington, et d'autres s'entretiennent avec des journalistes après avoir rencontré le président Joe Biden à la Maison Blanche, le 25 mai 2021, à Washington.

La famille de George Floyd, reçue mardi par le président Joe Biden à la Maison Blanche pour le premier anniversaire de sa mort sous le genou d'un policier blanc, a appelé le Congrès américain à voter une loi pour "protéger les personnes de couleur".

"Si vous pouvez faire une loi fédérale pour protéger un oiseau, le pygargue à tête blanche [l'emblème national des États-Unis, NDLR], vous pouvez faire une loi fédérale pour protéger les personnes de couleur", a lancé le frère de George Floyd, Philonise, après avoir rencontré le président américain et la vice-présidente, Kamala Harris.

1 an pile après la mort de George Floyd, sa famille lève le poing pour lui rendre hommage devant le bureau ovale, à la sortie d’une rencontre avec Joe Biden et Kamala Harris.

Pic @dougmillsnyt pic.twitter.com/lU4TunN48J — Charlotte Mattout (@CMattout) May 25, 2021

Un "courage extraordinaire"

De son côté, le président américain a loué mardi le "courage extraordinaire" de la famille de George Floyd, mort il y a un an sous le genou d'un policier blanc à Minneapolis.

"La famille Floyd a fait preuve d'un courage extraordinaire, tout particulièrement sa fille Gianna", a indiqué Joe Biden dans un communiqué à l'issue d'une rencontre avec plusieurs membres de la famille dans le Bureau ovale.

"À la veille des funérailles de son père il y a un an, Jill et moi-même avions rencontré la famille et elle m'avait dit : 'Mon papa a changé le monde'", a-t-il poursuivi. "Il l'a fait", a-t-il ajouté.

Avec AFP

