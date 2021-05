Les États-Unis commémorent le centenaire du massacre de 300 Afro-Américains à Tulsa

Les États-Unis commémorent à partir du lundi 31 mai le centenaire du massacre dans la ville de Tulsa (Oklahoma), dans lequel près de 300 membres de la communauté noire furent tués. © Andrew Caballero Reynolds, AFP

Les 31 mai et 1er juin 1921, près de 300 Afro-Américains étaient tués à Tulsa, une petite ville de l'Oklahoma, aux États-Unis. Cent ans plus tard, après une année rythmée par les manifestations du mouvement Black Lives Matter, la tuerie résonne plus que jamais avec l'actualité.