REPORTAGE

Covid-19 : vent d'optimisme à New York, où la vaccination massive se poursuit

La campagne de vaccination massive se poursuit à New York, avec notamment un centre de vaccination installé dans la gare Grand Central, le 5 juin 2021. © Capture écran France 24

Texte par : Loubna ANAKI 4 mn

Après une campagne de vaccination réussie aux États-Unis, la situation sanitaire continue de s’améliorer et les restrictions sanitaires s'allègent comme à New York, où les masques ne sont plus obligatoires pour les personnes vaccinées. Pour autant, la campagne de vaccination massive se poursuit.