Immeuble effondré en Floride : le bilan s'alourdit, les recherches se poursuivent

Les recherches se poursuivaient, dimanche, quatre jours après l'effondrement d'un immeuble résidentiel près de Miami, aux États-Unis. De nouvelles victimes ont été retrouvées dans les décombres, a annoncé la maire.

Quatre jours après l'effondrement spectaculaire d'un immeuble près de Miami, le bilan est passé de cinq à neuf morts, ont indiqué dimanche 27 juin les autorités.

"Nous avons été capables de retrouver quatre corps supplémentaires dans les décombres, ainsi que des restes humains", a déclaré la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, lors d'une conférence de presse. "À l'heure actuelle, une personne est morte à l'hôpital, et nous avons retrouvé huit victimes sur place, donc je confirme aujourd'hui que le bilan du nombre de décès est à neuf", a-t-elle précisé.

"Nous faisons tout notre possible pour identifier ces autres personnes ayant été retrouvées", a-t-elle assuré. La police locale a déjà communiqué l'identité de quatre des premières victimes.

Des centaines de secouristes mobilisés

Les recherches se poursuivent jour et nuit sur les lieux du drame dans l'espoir de retrouver des survivants, même si les chances s'amenuisent, plus de 80 heures après la catastrophe.

"Nous disposons de toutes les ressources dont nous avons besoin pour ce travail", a assuré Daniella Levine Cava, parlant de "centaines" de secouristes mobilisés, prêts à assurer à tour de rôle la relève pour ces opérations.

Les autorités doivent arbitrer entre des recherches délicates, privilégiant l'acoustique et le maintien d'éventuelles poches d'air, et celles utilisant de gros engins mécaniques pour déblayer les décombres, ces moyens lourds étant susceptibles d'affaisser plus encore la montagne de gravats.

Les sauveteurs ont ainsi adopté la stratégie consistant à creuser une tranchée dans les ruines. "Cette tranchée est désormais cruciale dans la poursuite des recherches", a expliqué dimanche la maire Daniella Levine Cava.

