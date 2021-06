Immeuble effondré en Floride : les sauveteurs dans l'attente d'un "miracle"

Alors que le président Joe Biden est attendu jeudi à Surfside, les sauveteurs continuent leur travail acharné, mais après six jours de recherches les chances de retrouver des survivants s'amenuisent. Le dernier bilan fait état de 12 morts et 149 personnes portées disparues. Le reportage de Matthieu Mabin, notre envoyé spécial en Floride aux États-Unis.

Six jours de recherches, 12 morts et 149 personnes toujours portées disparues : les questions se faisaient de plus en plus pressantes, mardi 29 juin, sur les causes de l'effondrement meurtrier d'un bâtiment à Surfside en Floride, où Joe Biden se rendra jeudi.

Les opérations de sauvetage se poursuivent pour tenter de retrouver des survivants. Deux grandes grues sont utilisées pour retirer prudemment les débris. Les pompiers, qui travaillent nuit et jour, sont épaulés par des technologies de recherche par l'image et par le son pour localiser des poches d'air où pourraient se trouver des personnes toujours en vie, même si l'espoir s'amenuise à mesure que les jours passent.

Parmi les personnes toujours portées disparues figurent des dizaines de Latino-Américains originaires d'Argentine, de Colombie, du Paraguay, du Chili et de l'Uruguay. Selon notre envoyé spécial à Surfside, Matthieu Mabin, les sauveteurs attendent désormais "un miracle".

