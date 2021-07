Immeuble effondré en Floride : les recherches suspendues, le bâtiment bientôt détruit

Recherches dans les décombres de l'immeuble Champlain Towers South, le 2 juillet 2021, à Surfside, en Floride. © Mark Humphrey, AP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

Deux nouvelles victimes ont été retrouvées dans les gravats de l'immeuble effondré en Floride, portant le bilan à 24 morts, et 121 disparus, ont annoncé samedi les autorités. Les recherches ont été suspendues et le reste du bâtiment va être démoli plus tôt que prévu à cause de l'arrivée de la tempête tropicale Elsa.