En direct : état de siège en Haïti après l'assassinat du président Jovenel Moïse

Le président Jovenel Moïse a été assassiné, dans la nuit de mardi à mercredi, par des hommes armés dans sa résidence privée. Les réactions internationales se multiplient tandis que le Premier ministre haïtien a déclaré l'"état de siège". Suivez notre liveblog.

Publicité Lire la suite

Le président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné tôt, mercredi 7 juillet, à son domicile. Un événement qui menace de déstabiliser un peu plus le pays le plus pauvre des Amériques, déjà confronté à une double crise politique et sécuritaire.

L'annonce de cette exécution a été faite par le Premier ministre par intérim, Claude Joseph, qui a déclaré quelques heures plus tard l'"état de siège" octroyant des pouvoirs renforcés à l'exécutif.

Suivez notre liveblog :

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne