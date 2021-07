La France et les États-Unis renforcent leur coopération antijihadiste

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, et la ministre française des Armées, Florence Parly, au Pentagone, le 9 juillet 2021. © Drew Angerer, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 4 mn

Une nouvelle feuille de route pour la coopération entre les forces spéciales françaises et américaines a été signée, vendredi, par la ministre française des Armées et son homologue américain, afin de renforcer les efforts dans la lutte contre le jihadisme, alors que les États-Unis se retirent d'Afghanistan et que la France réduit sa présence militaire au Sahel.