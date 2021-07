Des centaines de milliers d’hectares brûlent déjà dans l'Ouest américain

À l'entrée de la Vallée de la Mort, un panneau avertit contre les fortes chaleurs, le 11 juillet 2021. © David Becker, Getty Images via AFP

Texte par : FRANCE 24

Fortes chaleurs et sécheresse provoquent d'importants feux de forêt aux États-Unis et au Canada. Des centaines de milliers d'hectares de végétation ont déjà été ravagés par les flammes, poussant les autorités à rationner la consommation d’eau et d’électricité.