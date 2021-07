À New York, des unités mobiles pour accélérer la campagne de vaccination

Plus de 70 % des New Yorkais ont reçu leur première dose de vaccin contre le Covid-19 et toutes les restrictions ont été levées. Cependant, certains quartiers comme le Bronx sont à la traîne.

Dans ce quartier à majorité afro-américaine, à peine 50 % des habitants sont totalement vaccinés.

Les autorités municipales ont donc mis en place des unités mobiles dans ces quartiers pour encourager les résidents à se faire vacciner. A Fordham Plaza, dans le Bronx, les habitants font la queue devant un bus où des infirmiers leur administrent les doses de vaccin.

À New York, les enfants de plus de 12 ans sont éligibles au vaccin. Corally Camargo est mère célibataire. Sa fille, Carolyn, 12 ans, vient de recevoir sa seconde dose du vaccin Pfizer. “Les enfants retournent à l’école, ils vont en classe et s’installent. Je veux être sûre qu’ils soient tous protégés”, confie Corally.

Carolyn a reçu sa première dose au zoo de Bronx où la vaccination gratuite est accessible plusieurs jours de la semaine.

Desiree Mitchell, employé de cantine scolaire, était nerveuse à l’idée de recevoir sa première dose contre le Covid-19. C’est son mari qui l’a convaincue et elle lui a promis de se faire vacciner.

Dans le métro et dans les rues, des affiches traduites en plusieurs langues promeuvent la vaccination. A la gare Grand Central, un ticket de métro est offert en échange d’une dose de vaccin.

Fondateur du Centre national de prévention des catastrophes, Irwin Redlener s’inquiète de la diffusion des variants et appelle les autorités à ne pas baisser la garde : "Les variants, et particulièrement le variant Delta, sont un problème majeur aujourd’hui. Cela m’inquiète car je pense qu’on rouvre un peu trop tôt, les écoles notamment, alors que la situation n’est pas encore sous contrôle", juge le docteur. "70 % des New Yorkais ont reçu au moins une dose du vaccin, ce qui est déjà bien, mais les enfants de moins de 12 ans ne peuvent pas être vaccinés. Et ce n’est pas obligatoire pour les professeurs. On est encore sous le coup d’une menace que l'on ne maîtrise pas encore."

