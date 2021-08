Pétrolier attaqué : le Royaume-Uni et les États-Unis accusent l'Iran d'être l'auteur de l'attaque

Le Mercer Street, géré par l'entreprise israélienne Zodiac Maritime qui a été attaqué au large de la côte d'Oman, ici au large de l'Afrique du Sud, le 31 décembre 2015. © Johan Victor, Reuters

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont déclaré dimanche avoir la conviction que l'Iran était à l'origine d'une attaque menée au large d'Oman contre un pétrolier exploité par des intérêts israéliens, et qui a provoqué la mort d'un Britannique et d'un Roumain à bord.