Avec un mois de retard, les États-Unis atteignent leur objectif de vaccination

Le président américain Joe Biden s'était fixé pour objectif 70 % d'adultes vaccinés contre le Covid-19 d'ici à la fête nationale du 4 juillet. Le pays a finalement mis un mois supplémentaire à l'atteindre, au moment où le nombre de cas et d'hospitalisations explosent en raison du variant Delta.

Publicité Lire la suite

Les États-Unis ont atteint lundi le taux de 70 % d'adultes ayant reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid, près d'un mois après la date objectif fixée par le président Joe Biden.

Les données des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), principale agence de santé publique des États-Unis, montrent par ailleurs que 60,6 % des adultes et 49,7 % de la population totale sont désormais entièrement vaccinés.

Joe Biden avait initialement affiché l'objectif d'atteindre le chiffre de 70 % le 4 juillet, jour de la fête nationale américaine. Mais le ralentissement de la campagne de vaccination, en particulier dans les régions traditionnellement conservatrices du Sud et du Midwest, ainsi que parmi les populations les plus jeunes, paupérisées, et celles issues de minorités ethniques, a empêché le pays d'atteindre cet objectif.

Variant Delta

Ce retard, combiné à la propagation du très contagieux variant Delta, a fait exploser le nombre moyen de cas quotidiens, qui dépasse à présent les 70 000 et s'accroît rapidement. Chaque jour, les hôpitaux du pays admettent en moyenne 6 200 patients atteints du Covid-19 par jour, et plus de 300 personnes meurent de la maladie.

"Ces cas se concentrent dans des communautés dont les taux de vaccination sont plus faibles", a expliqué à des journalistes Jeff Zients, le coordinateur de la lutte contre la pandémie à la Maison Blanche. "Un cas sur trois au niveau national a été détecté en Floride et au Texas la semaine passée", a-t-il précisé.

Les États-Unis ont cependant observé un rebond du taux de vaccination ces dernières semaines, notamment dans ces régions les plus touchées par la vague récente de Covid-19. Les huit États les plus touchés ont constaté une augmentation de leurs vaccinations journalières de 171 %, par rapport au taux trois semaines plus tôt, a expliqué Jeff Zients. L'Arkansas, l'Alabama, la Louisiane et le Mississippi sont notamment concernés.

Et le secteur privé a aussi commencé à pousser dans cette direction : Disney et Walmart, deux des plus importants employeurs privés aux États-Unis, ont annoncé encourager ou rendre obligatoire le vaccin pour leurs employés.

Les fonctionnaires ne sont pas en reste : Joe Biden a pris une série de mesures, jeudi, pour doper la vaccination aux États-Unis, parmi lesquelles l'obligation pour des millions d'employés fédéraux soit d'être vaccinés, soit de porter le masque en continu et de se soumettre à des tests réguliers.

Vaccins toujours efficaces

Même si le variant Delta représente une menace, les vaccins permettent toujours d'éviter à la plupart de ceux qui les reçoivent de développer une forme grave du Covid-19. Selon les autorités sanitaires, les personnes vaccinées ont 8 fois moins de chance de tomber malade, et 25 fois moins de chance d'être hospitalisées ou de mourir.

Dans le Tennessee par exemple, 97 % des hospitalisations et 98 % des décès liés au Covid-19 en juillet concernaient des personnes non vaccinées.

Les contaminations des personnes vaccinées restent peu fréquentes mais des recherches préliminaires suggèrent que, quand elles se produisent, le risque de transmission est plus élevé avec le variant Delta qu'avec les variant précédents.

En tenant compte de ces données, les CDC ont réinstauré leur recommandation de port du masque en intérieur dans les zones à haut risque, même pour les personnes vaccinées. Lundi, huit comtés de la baie de San Francisco ont à nouveau rendu obligatoire le port du masque, tout comme la Louisiane.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne