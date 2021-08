Procès de R. Kelly : le chanteur américain dépeint en "prédateur" sexuel

R. Kelly lors du premier jour de son procès à Brooklyn, le 18 août 2021. © Jane Rosenberg, Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre 5 mn

R. Kelly, le chanteur du tube "I Believe I Can Fly", a été dépeint comme un "prédateur", mercredi, lors du premier jour de son procès à New York pour abus sexuels sur six femmes, dont des mineures, entre 1994 et 2018. Il plaide non coupable.