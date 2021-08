Les plans d'investissements de Joe Biden avancent au Congrès

La Chambre des représentants a approuvé mardi une résolution visant à contourner un possible blocage des républicains au Sénat, afin de pouvoir adopter à l'automne le grand plan de réformes sociales voulu par Joe Biden. La patronne des démocrates Nancy Pelosi s'est par ailleurs engagée à soumettre au vote d'ici le 27 septembre le plan infrastructures.

Joe Biden a applaudi mardi 24 août l'avancée au Congrès américain de ses deux plans titanesques d'investissements dans les infrastructures et les dépenses sociales, d'un montant total de près de 5 000 milliards de dollars, qui ont surmonté des divisions chez les démocrates.

Les votes sur leur adoption définitive ne sont pas attendus avant l'automne. D'ici là, les négociations entre démocrates s'annoncent tendues pour réconcilier les positions de l'aile gauche et des plus centristes.

Ils ne disposent que d'une très étroite majorité au Congrès et doivent donc parvenir au plus grand consensus possible s'ils veulent faire approuver ces deux plans, qui marqueraient profondément le mandat de Joe Biden.

"Une grande étape"

"Aujourd'hui, la Chambre des représentants a franchi une grande étape vers des investissements historiques qui vont transformer l'Amérique", a déclaré le président démocrate lors d'un discours télévisé. "Ces investissements vont diminuer les dépenses des familles et pas seulement les soulager un peu. En outre, nous allons faire des investissements indispensables, attendus depuis trop longtemps, dans les infrastructures", a-t-il ajouté.

Concrètement, la Chambre des représentants a approuvé mardi une résolution qui permettra de contourner un possible blocage des républicains au Sénat, afin de pouvoir adopter à l'automne, avec les seules voix démocrates si nécessaire, le plan de réformes sociales "le plus conséquent" aux États-Unis depuis les années 1930.

Éducation, santé, marché du travail ou encore lutte contre le changement climatique, cette résolution prévoit 3 500 milliards de dollars d'investissements sur dix ans, un montant vertigineux presque équivalent au PIB de l'Allemagne en 2020 (3 800 milliards de dollars). Elle a été adoptée par 220 voix, toutes démocrates, contre 212, toutes républicaines.

Prochaine échéance le 15 septembre

Cette résolution ne précise toutefois que le montant total et les grands lignes du plan d'"investissements dans les familles américaines", comme le définit Joe Biden. Les parlementaires démocrates doivent désormais rédiger son contenu précis d'ici le 15 septembre. Les tractations seront ardues : deux sénateurs démocrates centristes ont déjà annoncé qu'ils ne soutiendraient pas un tel montant. Aucune date n'a encore été fixée pour un vote.

En parallèle et pour apaiser les modérés, la présidente démocrate de la Chambre Nancy Pelosi s'est engagée mardi à soumettre à un vote d'ici le 27 septembre le plan Biden d'investissements dans les infrastructures, d'un montant de 1 200 milliards de dollars. Le Sénat a déjà approuvé ce projet le 10 août. Fait rare, il avait été soutenu par plus d'un tiers des sénateurs républicains.

Il prévoit 550 milliards de dollars de nouvelles dépenses fédérales dans les routes, les ponts, les transports, mais aussi dans l'internet à haut débit et l'environnement. Avec la réorientation d'autres financements publics existants, il atteint au total 1 200 milliards de dollars - l'équivalent du PIB de l'Espagne en 2020.

