États-Unis : la tempête Ida sème le chaos à New York et sa région, plusieurs dizaines de morts

Les premiers secours sauvent des personnes prise au piège par les inondations après le passage des suites de la tempête tropicale Ida; à Mamaroneck, New York (États-Unis), le 2 septembre 2021.

New York est sonnée, frappée par des pluies torrentielles qui ont provoqué des inondations soudaines et historiques après le passage dévastateur de la tempête Ida. Les autorités dénombrent au moins 44 morts dans la région. Le président américain Joe Biden a déclaré jeudi soir l'état d'urgence dans l'État de New York.

Le président américain, Joe Biden, a déclaré l'état d'urgence dans l'État de New York et a annoncé la mise en place d'une aide fédérale pour aider la région à faire face aux dégâts causés par l'ouragan Ida, a indiqué, jeudi 2 septembre, la Maison blanche dans un communiqué. Les crues soudaines provoquées par le passage de la tempête Ida dans le nord-est des États-Unis ont fait au moins 44 morts.

Un lourd bilan

Dans la mégapole économique et culturelle américaine, la police a dénombré au moins 13 morts, dont plusieurs personnes probablement prises au piège et noyées dans leurs sous-sols, des logements rudimentaires, et parfois insalubres, aménagés au pied des immeubles de Manhattan, du Queens ou de Brooklyn.

Juste au nord de Manhattan, dans le comté huppé de Westchester, en bord de mer, qui était encore jeudi soir cerné par des eaux boueuses et saumâtres, l'un de ses responsables, George Latimer, a indiqué sur CNN que trois personnes qui avaient tenté de sortir de leur voiture se sont elles aussi vraisemblablement noyées.

Un policier affecté à la surveillance du trafic routier est décédé dans l'État voisin du Connecticut.

Mais le pire bilan est pour le New Jersey, État qui fait face à New York, avec "au moins 23 personnes qui ont perdu la vie", a indiqué le gouverneur Phil Murphy. La plupart des victimes ont été prises par surprise et au piège dans leur voiture et sont mortes probablement noyées, a déploré le responsable.

Enfin, près de Philadelphie, quatre personnes sont décédées, selon les autorités locales.

Les rues toujours inondées

À New York, le gigantesque réseau de métro a partiellement redémarré jeudi, après l'inondation de nombreuses stations. Le National Weather Service (NWS), le service météo américain, a enregistré un record absolu de 80 mm de pluie en une heure à Central Park. Des rues, des avenues, des voies rapides ont été soudainement transformées en torrents, dans les quartiers de Brooklyn et du Queens.

À Westchester, des dizaines de véhicules étaient encore immergés jusqu'au toit jeudi et des sous-sols de jolies maisons traditionnelles de la côte est dévastés par les eaux montant parfois jusqu'à 60 cm.

"J'ai l'impression d'avoir tout perdu", a dit à l'AFP, en larmes, Marcio Rodrigues, garagiste de la commune de Mamaroneck, dans son atelier de voitures inondé.

D'impressionnantes tornades et inondations ont aussi frappé en Pennsylvanie, dans le New Jersey – sous état d'urgence également – et dans le Maryland.

État d'urgence

Au milieu de la nuit, la nouvelle gouverneure de l'État de New York, Kathy Hochul, avait décrété "l'état d'urgence" suite aux inondations "majeures" dans tous les comtés frontaliers de la ville, concernant potentiellement quelque 20 millions d'habitants. Le maire de New York, Bill de Blasio, dont la ville se relève à peine de la pandémie, avait déploré un "événement météorologique historique". "L'état d'urgence" pour ces inondations est sans précédent pour la ville de New York, selon le NWS.

Le président américain a également annoncé la mise en place d'une aide fédérale pour aider la région à faire face aux dégâts causés par l'ouragan Ida.

Vendredi, Joe Biden se rendra en Louisiane, premier État à avoir subi dimanche les ravages d'Ida qui a détruit de nombreux bâtiments et prive toujours des centaines de milliers de foyers d'électricité. "Nous sommes tous ensemble. La nation est prête à aider", a simplement déclaré le locataire de la Maison Blanche.

Rétrogradé en cyclone post-tropical, Ida se dirigeait jeudi soir au-dessus de la Nouvelle-Angleterre.

