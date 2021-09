Venezuela : reprise du dialogue entre le pouvoir et l'opposition

Le président vénézuélien Nicolas Maduro exhibe un document signé par des représentants du gouvernement et de l'opposition après de premières négociations au Mexique, le 16 août 2021. © Federico Parra, AFP

Texte par : FRANCE 24

Pouvoir et opposition vénézuéliens se retrouvent vendredi à Mexico pour un nouveau round de négociations. Les deux parties vont tenter de sortir de l'impasse politique qui dure depuis des mois au Venezuela et de mettre fin à la crise politique et économique aiguë qui mine le pays.