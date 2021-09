11-Septembre : Joe Biden demande la déclassification de documents de l'enquête

De la fumée s'échappe au-dessus de la ville de New York, après les attentats du 11 septembre 2001. © Patrick Sison, AP

Texte par : FRANCE 24 Suivre | Vidéo par : Julia GUGGENHEIM 7 mn

Le président américain a réclamé à la justice la déclassification dans les six prochains mois de documents issus de l'enquête sur les attentats du 11 septembre. Le sujet est sensible, alors que les États-Unis s'apprêtent à commémorer les 20 ans des attaques contre les tours du World Trade Center et le Pentagone.