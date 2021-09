Attentats du 11-Septembre : retour sur les photos les plus marquantes

De la fumée s'échappe au-dessus de New York après le crash de deux avions détournés contre les tours jumelles du World Trade Center, le 11 septembre 2001.

France 24 revient sur les images les plus emblématiques des attentats du 11 septembre 2001, à l'occasion du vingtième anniversaire des attaques terroristes revendiquées par le réseau Al-Qaïda.

Il y a 20 ans, le 11 septembre 2001, les États-Unis étaient la cible d'une attaque minutieusement préparée d'Al-Qaïda sur les tours jumelles du World Trade Center, à New York, et sur le Pentagone, près de Washington. Les images de cette journée noire dans l'histoire du pays avaient fait le tour du monde. Sélection de quelques-uns des clichés les plus marquants.

