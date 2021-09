Tempête Ida : Joe Biden appelle à agir contre le changement climatique

Le président Joe Biden était en visite à Manville (New Jersey), une ville affectée par la tempête Ida, mardi 7 septembre 2021. © Elizabeth Frantz, Reuters

Texte par : FRANCE 24

Joe Biden, en visite mardi dans le New Jersey et à New York pour évaluer les dégâts de la tempête Ida, a appelé à agir sans tarder contre le changement climatique. Des inondations dévastatrices ont causé la mort de 47 personnes dans la région, mercredi dernier.