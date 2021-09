Joe Biden et Xi Jinping s'entretiennent pour la première fois en sept mois

Le président chinois s'est entretenu, vendredi, au téléphone avec son homologue américain Joe Biden, un premier appel depuis le mois de février. Xi Jinping a déclaré que les politiques américaines à l’égard de la Chine pesaient sur les relations entre les deux pays.

Pour la première fois en sept mois, le président américain Joe Biden s’est entretenu, jeudi 9 septembre, avec son homologue chinois Xi Jinping, a annoncé la Maison Blanche. Les deux dirigeants ont discuté de la nécessité d’éviter que la compétition entre les deux premières économies mondiales ne dégénère en conflit.

Il s’agit du premier entretien téléphonique entre les deux dirigeants depuis février. M. Biden venait alors de succéder depuis peu à Donald Trump, et avait passé deux heures au téléphone avec M. Xi.

Dans un communiqué, la Maison Blanche a déclaré que Joe Biden et Xi Jinping avaient eu une "discussion stratégique" notamment sur "des sujets ou nos intérêts convergent et d’autres où nos intérêts, valeurs et attentes divergent". Les médias d’État chinois ont, eux, rapporté que la conversation avait été "profonde" et "franche".

Le président chinois a fait savoir à son homologue américain que l’attitude de Washington à l’égard de Pékin a causé de "sérieuses difficultés" pour les relations bilatérales, selon un média d’État.

"L’avenir et le destin du monde dépendent de la capacité de la Chine et des États-Unis à gérer correctement leurs relations. C’est la question du siècle, à laquelle les deux pays devront répondre", a souligné M. Xi, cité par la télévision publique CCTV.

De son côté, Joe Biden a fait comprendre à Xi Jinping que les États-Unis voulaient "que la dynamique reste concurrentielle" mais que la situation ne devait pas dégénérer "vers un conflit imprévu", a rapporté la Maison Blanche.

Depuis le premier appel téléphonique entre Xi Jinping et Joe Biden en février, les réunions de haut niveau occasionnelles n’ont donné lieu qu’à de maigres progrès sur un grand nombre de questions.

La liste des désaccords bilatéraux est longue et ne cesse de s’allonger. En plus du commerce, figurent aussi la question de Taïwan, le Covid-19, le traitement de l’ethnie des Ouïghours dans la région du Xinjiang (nord-ouest de la Chine) ou encore la lutte d’influence des deux pays en mer de Chine méridionale.

