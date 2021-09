11-SEPTEMBRE

En direct : suivez les commémorations des attentats du 11-Septembre

Un drapeau américain est placé près du nom d'une victime, au Mémorial du 11-Septembre à Ground Zero à New York, le 31 août 2021. © Spencer Platt, Getty Images via AFP

Minute de silence, lecture des noms des victimes et moments de recueillement : pour les vingt ans du 11-Septembre, les États-Unis rendent hommage aux victimes des attentats. Fragilisé par le retrait d'Afghanistan, Joe Biden va présider cette cérémonie depuis le site de "Ground Zero" à Manhattan. Suivez les commémorations sur France 24 et sur notre liveblog.