DIPLOMATIE

En direct : suivez l'allocution de Joe Biden à l'Assemblée générale de l'ONU

Le président des États-Unis, Joe Biden, à son départ pour New-York, le 20 septembre 2021. © Saul Loeb, AFP

Avec l’ouverture de la 76e Assemblée générale des Nations Unies, Joe Biden et Xi Jinping doivent livrer, mardi, leur vision de la confrontation de plus en plus envenimée entre les États-Unis et la Chine, sur fond de crise transatlantique sur la stratégie à adopter face à Pékin. Suivez son allocution en direct.