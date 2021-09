France 24 en espagnol passe à 24 heures de diffusion quotidienne

Signe du succès grandissant de France 24 en espagnol en Amérique latine, la chaîne, qui célèbre cette année son quatrième anniversaire, diffusera à partir de vendredi ses programmes pendant 24 heures au lieu de 12 actuellement. Avec à la clé encore plus de reportages, d'éditions et de magazines d'information.

Publicité Lire la suite

France 24 en espagnol prend une nouvelle dimension vendredi 24 septembre. Après avoir doublé son temps d'antenne, la chaîne lancée en 2017 passe à 24 heures de diffusion quotidienne et renforce ainsi sa présence dans le paysage audiovisuel latino-américain. Au programme : une nouvelle matinale, encore plus de reportages et de débats pour continuer à étoffer son offre d'information pour une audience grandissante en Amérique latine.

France 24 est aujourd'hui diffusée dans 17 des 19 pays hispanophones du continent sud-américain, ainsi qu'au Brésil. Elle est accessible dans 12,5 millions de foyers, auxquels s'ajoutent 12 millions de foyers en diffusion partielle au Mexique.

En Colombie, en Argentine et au Mexique, la chaîne rassemble plus de 3 millions de téléspectateurs chaque semaine (+56 % par rapport à 2019) et 14,2 millions des habitants déclarent la connaître (+26 % par rapport à l'année 2019). Sur le numérique, France 24 en espagnol enregistre 2,8 millions de visites en moyenne chaque mois (+6,4 % par rapport à 2020) et compte déjà plus de 91,4 millions de vidéos vues sur YouTube depuis janvier 2021 (+26 % par rapport l'année 2020).

La diffusion 24h/24 de France 24 en espagnol doit permettre d'accélérer le développement de sa distribution et de son audience dans la région. Les études menées sur place confirment d'ores et déjà un réel ancrage de la chaîne dans le paysage audiovisuel latino-américain, comme la confiance et l'intérêt que lui portent les téléspectateurs, qui soulignent notamment la fiabilité, le sérieux et la pertinence de l'information proposée.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne