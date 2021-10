L'ancien président américain Bill Clinton hospitalisé en Californie

L’ancien président américain Bill Clinton a été hospitalisé, mardi, au centre médical UCI, en Californie, pour une infection "sans lien avec le Covid-19", a annoncé son porte-parole, ajoutant qu'il "se rétablit".

L’ancien président américain Bill Clinton, âgé de 75 ans, a été hospitalisé mardi en Californie pour une infection, a annoncé jeudi 14 octobre au soir son porte-parole.

"Mardi soir, le président Clinton a été admis au centre médical UCI (Orange) pour être soigné pour une infection non liée au Covid-19. Il se rétablit, il est de bonne humeur et est incroyablement reconnaissant envers les médecins, les infirmières et le personnel qui lui ont prodigué d’excellents soins", a dit Angel Ureña dans un communiqué publié sur Twitter, ne fournissant pas de détails sur la cause de cette infection.

Les médecins de Bill Clinton ont déclaré, dans un communiqué, que l’ancien président était sous surveillance continue et que des antibiotiques lui avaient été administrés. Ils ont ajouté que Bill Clinton répondait bien au traitement et qu’ils espéraient que l’ancien président pourrait bientôt rentrer chez lui.

CNN avait rapporté plus tôt que Bill Clinton se trouvait dans une unité de soins intensifs, principalement pour respecter son intimité, et qu’il ne bénéficiait pas d’une assistance respiratoire. L’état de Bill Clinton n’est pas lié à ses précédents problèmes cardiaques, précisait la chaîne télévisée américaine.

