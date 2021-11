Journée contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes : "Jim Foley est mort au nom de la vérité"

En leur mémoire et en hommage à tous les journalistes tués dans l'exercice de leur métier, l'ONU a décrété le 2 novembre comme la Journée internationale contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. À cette occasion, France 24 a rencontré Diane Foley, la mère de Jim Foley, journaliste américain décapité par l'Organisation État islamique.

Le journaliste Jim Foley avait 40 ans lorsqu'il a été décapité par l'Organisation État islamique, le 18 août 2014. Il a été le premier Américain a être exécuté par le groupe terroriste. Il avait été kidnappé en Syrie fin 2012. Sa mort, filmée et diffusée en ligne avait choqué le monde entier.

Le 2 novembre marque la journée internationale de la lutte contre l'impunité des crimes de journalistes. À cette occasion, France 24 a rencontré Diane la mère de Jim Foley.

"Jim est mort au nom de la vérité, au nom de ce qu'il croyait important. Il avait la conviction que c'était un métier qui devait être fait. Il était célibataire et donc se sentait disponible pour s'y consacrer et il adorait ça. Il aimait être là où ça se passait, raconter l'histoire et ramener des images au monde", raconte-t-elle au sujet de son fils.

"Il devient de plus en plus dangereux d'exercer le métier de journaliste"

Trois semaines après la disparition de Jim, Diane Foley a lancé une fondation pour demander au gouvernement de faire de la libération des otages une priorité. Aujourd'hui encore, 67 américains sont en captivité.

"Il devient de plus en plus dangereux d'exercer le métier de journaliste, à la fois dans ce pays et partout dans le monde. Je pense que c'est en partie parce qu'il y a davantage de fausses informations et de désinformation qui circulent, ce qui rend l'émergence de la vérité plus compliquée. Si nous ne tenons pas pour responsables ceux qui tuent, attaquent et torturent les journalistes, alors ils ne sont pas protégés", insiste Diane Foley.

Protéger les journalistes est la priorité de Laila Al Arian. Reporter pendant vingt ans, elle a couvert de nombreuses zones de conflits. Désormais rédactrice en chef de l'émission "Fault lines" sur Al Jazeera , elle envoie régulièrement ses équipes sur des terrains sensibles après l'application d'un strict protocole : "Nous faisons des recherches très poussées sur les endroits où nous nous rendons pour ne pas agir inconsciemment en parachutant nos équipes. Nous travaillons toujours avec des locaux, afin qu'ils nous guident sur le terrain, et moi j'essaye de ne pas envoyer de débutants sur des terrains hostiles ou d'équilibrer les équipes".

Les violences contre les journalistes sont en augmentation dans le monde entier. Depuis 1992, plus de 1 400 d'entre eux ont été tués et dans neuf cas sur dix, les assassins restent en liberté.

