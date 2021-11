Élection du gouverneur en Virginie : un scrutin test pour le président Joe Biden

Les électeurs de l’État américain de Virginie étaient appelés à voter, mardi, pour choisir leur gouverneur, un scrutin scruté par Joe Biden et les démocrates. Le président américain espère une victoire pour relancer son camp, un an avant des élections parlementaires.

Premier test électoral pour Joe Biden et le parti démocrate. Les habitants de l’État américain de Virginie ont voté, mardi 2 novembre, pour élire le gouverneur qui succédera au démocrate Ralph Northam. Si la Virginie s’est prononcée largement pour le président démocrate lors de la présidentielle il y a un an, la popularité de ce dernier s’est effritée depuis le chaotique retrait américain d’Afghanistan.

"Nous allons gagner" cette élection même si elle est "serrée" entre le démocrate Terry McAuliffe et le républicain Glenn Youngkin, a affirmé le président américain depuis Glasgow, où il se trouvait pour la COP26, appelant les démocrates à "se déplacer pour voter".

La large avance de Terry McAuliffe, 64 ans et ancien gouverneur (2014-2018) de cet État voisin de la capitale fédérale, a fondu face à Glenn Youngkin, un homme d’affaires de 54 ans, et ils sont désormais au coude-à-coude.

Les bureaux de vote ont fermé à 19 h locales dans cet État de la côte Est des États-Unis mais les résultats définitifs ne sont pas attendus avant mercredi au plus tôt. La participation apparaît importante avec près d’1,2 million d’électeurs ayant déjà voté par anticipation, soit six fois plus qu’en 2017 quand le démocrate Ralph Northam avait été élu, selon l’ONG Virginia Public Access Project.

Glenn Youngkin combat l’enseignement de "la théorie critique de la race"

Terry McAuliffe, dont l’électorat est essentiellement urbain, a affirmé mardi avoir "les nerfs en pelote" à l’idée d’une victoire républicaine qui rimerait avec "quatre ans de théories du complot et de politique extrémiste".

Glenn Youngkin mise, lui, sur la popularité de Donald Trump auprès de l’électorat rural de cet État, sans reprendre les prises de position les plus outrancières de l’ancien président pour ne pas effrayer les modérés et les indépendants.

Il est contre le port obligatoire du masque, l’obligation de vaccination pour les enfants ou pour certaines professions, et a investi le champ de bataille des programmes scolaires, assurant que les parents avaient voix au chapitre.

Il combat farouchement l’enseignement de "la théorie critique de la race", courant de pensée qui analyse le racisme comme un système plutôt qu’au niveau des préjugés individuels, même si les démocrates soulignent que cette théorie ne fait pas partie du programme en Virginie.

Et il est accusé de chercher à bannir des écoles certains livres d’auteurs noirs, comme le classique de la littérature "Beloved" de Toni Morrison, ce que le républicain nie.

Catherine Jimenez, responsable locale du parti républicain à Falls Church, a estimé auprès de l’AFP que les adversaires de Glenn Youngkin voulaient le dépeindre en "quelqu’un qu’il faut haïr".

Un test avant les élections parlementaires

Une victoire de Glenn Youngkin offrirait aux républicains un tremplin pour les élections de mi-mandat en novembre 2022, avec l’objectif de reprendre le contrôle du Congrès.

Signe de l’importance de l’élection, les poids lourds du parti démocrate - Joe Biden, sa vice-présidente Kamala Harris, l’ex-président Barack Obama, entre autres - sont venus soutenir Terry McAuliffe. Même si Joe Biden s’en défend, ce scrutin est considéré comme un baromètre du soutien à la politique du président américain. Ses grands plans d’investissements - l’un dans les infrastructures, l’autre sur un volet social et climatique - sont bloqués au Congrès, victimes de dissensions entre les démocrates.

La mobilisation des électeurs afro-américains, qui votent traditionnellement démocrate, est également scrutée dans cet État où le passé esclavagiste fait régulièrement l’objet de débats brûlants. Certains lui reprochent ainsi d’avoir perdu de vue ses grandes promesses sur l’accès des minorités au vote ou sur la réforme de la police.

Une autre élection, celle du "lieutenant gouverneur" (gouverneur adjoint), sera historique car une femme de couleur accédera pour la première fois à cette fonction : la démocrate Hala Ayala, aux origines libanaise, afro-latino et irlandaise, ou la républicaine Winsome Sears, une Afro-Américaine.

Le poste de gouverneur est également en jeu, mardi, dans le New Jersey. Le sortant, le démocrate Phil Murphy, est en tête des sondages face au candidat républicain modéré Jack Ciattarelli.

