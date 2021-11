Mouvement de foule meurtrier au Texas : les rappeurs Travis Scott et Drake poursuivis en justice

Des bouquets ont été déposés en hommage aux victimes lors d'un concert au festival Astroworld, le 6 novembre 2021 à Houston. REUTERS - DANIEL KRAMER

Texte par : FRANCE 24 Suivre 2 mn

Un recours en justice a été intenté, dimanche, contre les rappeurs Travis Scott et Drake, accusés d'avoir "semé la pagaille" lors d'un festival au Texas et d'être responsables d'un mouvement de foule qui a fait huit morts et douze blessés.