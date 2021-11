Cuba 15N : l'opposition décidée à manifester pacifiquement malgré l'interdiction

Des opposants cubains au gouvernement ont défilé à Miami, aux États-Unis, le 14 novembre, 2021. © Marco Bello, Reuters (illustration)

Texte par : FRANCE 24

Malgré l'interdiction ferme des autorités communistes qui ont brandi des menaces de poursuites pénales, l'opposition cubaine est déterminée à manifester, lundi, à La Havane et dans six provinces, pour "le changement" et la libération des prisonniers politiques. La manifestation baptisée "15N" a été planifiée presque exclusivement via le réseau Internet mobile, arrivé à Cuba fin 2018.