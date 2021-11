Deux des 17 otages nord-américains enlevés mi-octobre libérés en Haïti

L'église américaine auquel appartiennent les 17 missionnaires américains et canadien enlevés le 16 octobre près de Port-au-Prince a annoncé la libération de deux d'entre eux dimanche.

Deux des 17 otages nord-américains, 16 citoyens américains et un Canadien, enlevés mi-octobre par un gang, en périphérie de la capitale haïtienne Port-au-Prince, ont été libérés, a annoncé dimanche 21 novembre l'église américaine à laquelle les missionnaires et leurs proches appartiennent.

"Seules des informations limitées peuvent être fournies, mais nous sommes en mesure d'indiquer que les deux otages qui ont été libérés sont sains et saufs, ont bon moral et sont pris en charge," a déclaré l'organisation religieuse Christian Aid Ministries dans un communiqué publié sur son site internet.

Le groupe avait été enlevé le 16 octobre après la visite d'un orphelinat au coeur de la zone sous l'emprise d'un des principaux gangs d'Haïti.

Basée dans l'État américain de l'Ohio, l'organisation Christian Aid Ministries avait indiqué que le groupe comptait 12 adultes, dont l'âge est compris entre 18 et 48 ans, et cinq enfants âgés de 8 mois, 3, 6, 13 et 15 ans.

"Nous ne pouvons pas fournir ou confirmer les noms des personnes libérées, les conditions de leur libération, leur origine ou leur emplacement actuel" précise dimanche l'église, en demandant la discrétion à ceux ayant connaissance de ces détails.

Un million de dollars par personne réclamé par le gang

Les membres du gang "400 mawozo", qui ont enlevé ces 17 personnes avaient réclamé un million de dollars par personne gardée captive, selon les informations recueillies par l'AFP.

Dans une vidéo publiée fin octobre sur les réseaux sociaux, le chef de cette bande armée avait menacé d'exécuter les otages.

Quelques jours plus tard, la police haïtienne avait annoncé "avoir reçu des preuves de vie de tous les otages".

Plusieurs agents du FBI collaborent avec les autorités haïtiennes et la cellule contre enlèvement de la police nationale qui négocie depuis plus d'un mois avec les ravisseurs.

Haïti est classé comme pays en zone rouge par les États-Unis qui déconseillent à leurs ressortissants de s'y rendre, notamment en raison des nombreux enlèvements dont "les victimes incluent régulièrement des citoyens américains".

La semaine dernière, les États-Unis et le Canada ont aussi recommandé à leurs ressortissants vivant en Haïti de planifier leur départ du pays où les gangs armés étendent leur contrôle, causant une grave pénurie de carburants.

Les bandes armées ont commis plus de 800 enlèvements contre rançon depuis le début de l'année, selon le Centre d'analyse et de recherches en droits humains, basé à Port-au-Prince.

En avril, dix personnes dont deux religieux français avait été séquestrées 20 jours par ce gang dans la même région.

