Face à l'inflation, un Black Friday en demi-teinte aux États-Unis

Vendredi, aux États-Unis, se tenait le traditionnel Black Friday. Pendant quelques jours, les consommateurs américains ont eu accès à des produits à prix bradés. Mais cette année, l'inflation et les conséquences économiques de la crise du Covid-19 semblent avoir atténué l'ampleur de l'événement. Reportage.

Chaque année, après Thanksgiving, les États-Unis sont saisis d'une traditionnelle frénésie d'achats. Pour cause, cette période signe aussi celle du Black Friday, ce vendredi tant attendu où les prix sont bradés dans l'ensemble des commerces. Cette année, pourtant, elle semble avoir suscité un engouement plus faible chez les acheteurs.

"Nous faisons bien plus attention à ce que nous dépensons", admet une cliente auprès de France 24. "À cause de l'inflation, tout est plus cher."

"Beaucoup de gens se serrent la ceinture cette année", abonde une troisième. "À cause de l'inflation, bien sûr."

"Les temps sont vraiment durs", insiste-t-elle. "C'est tout simplement difficile, par exemple dans le secteur de l'immobilier…"

Avec le Black Friday la vie économique américaine dispose ainsi d'un observatoire efficace. Et pour le moment, cela semble confirmer la timidité de la reprise américaine.

L'achat en ligne tire son épingle du jeu

Si la crise du Covid-19 et une inflation à 6,2 % ont fait baissé la fréquentation de certains commerces, cela ne semble cependant pas affecter la croissance du e-commerce et de l'achat en ligne.

"Il y a une tendance au e-commerce. La majorité des gens privilégient aujourd'hui le commerce en ligne", assure une troisième cliente. "C'est plus facile et plus confortable."

Pour John Jacobs, jeune entrepreneur dans le domaine du commerce en ligne, le secteur offre ainsi des perspectives prometteuses. "C'est tout simplement la période de vente la plus importante de l'année", explique-t-il.

"Plus généralement, entre 2019 et 2020 nous avons constaté une croissance exceptionnelle. Nous sommes passés d'un peu moins de 13 % de commerce électronique à une tendance qui va avoisiner les 20 ou 22 % cette année.

