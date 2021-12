Covid-19 : à New York, les salariés du privé devront être vaccinés pour aller travailler

Des New-Yorkais font la queue pour se faire vacciner à Manhattan, le 6 décembre 2021. © Mary Altaffer, AP

Le maire démocrate de New York Bill de Blasio a annoncé lundi la vaccination obligatoire des salariés du secteur privé à partir du 27 décembre. La mesure va encore plus loin que celle voulue par le président Joe Biden au niveau fédéral, qui se limite aux entreprises de plus de 100 personnes.