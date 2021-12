Covid-19 : le Dr Anthony Fauci "quasiment certain" qu'Omicron n'est pas plus grave que Delta

Le Dr Anthony Fauci, expert en maladies infectieuses et conseiller de la Maison Blanche sur la crise sanitaire, le 20 juillet 2021 à Washington.

Le conseiller de la Maison Blanche sur la crise sanitaire, Anthony Fauci, s'est voulu rassurant sur la dangerosité du variant Omicron du Covid-19. Il s'est dit "quasiment certain" qu'Omicron n'est pas aussi grave que le variant Delta. Des signes montrent "qu'il se pourrait même qu'il soit encore moins sévère" a-t-il déclaré, tout en rappelant que ce nouveau variant est "hautement transmissible".

Il est "quasiment certain" que le variant Omicron ne cause pas de cas plus graves de Covid-19 que le variant Delta, a déclaré mardi 7 décembre à l'AFP Anthony Fauci. L'éminent scientifique américain a ajouté qu'il faudrait attendre encore "deux semaines au moins" pour savoir s'il se révèle même moins dangereux.

Le conseiller de la Maison Blanche sur la crise sanitaire a évoqué lors d'un entretien téléphonique les premiers éléments connus et les incertitudes entourant le nouveau variant qui se propage dans le monde : sa transmissibilité, la réponse immunitaire des vaccinés et des anciens malades et la sévérité des infections.

Les données épidémiologiques mondiales montrent un taux plus élevé de réinfections avec Omicron et que le variant échappe probablement mieux à l'immunité vaccinale. Mais "il est quasiment certain qu'il n'est pas plus grave que Delta", a affirmé Anthony Fauci. "Il y a quelques signes montrant qu'il se pourrait même qu'il soit encore moins sévère", a-t-il ajouté.

"Je pense que cela prendra encore deux semaines au moins en Afrique du Sud, puis lorsque nous aurons davantage d'infections dans le reste du monde, cela pourrait nous prendre plus longtemps pour voir le niveau de gravité" réel, a-t-il souligné.

"Clairement hautement transmissible"

Les études menées actuellement en Afrique du Sud, où le variant a été détecté en novembre, montrent que le ratio entre les contaminations et le nombre d'hospitalisations "semble moins élevé que pour Delta", a expliqué l'immunologue.

Toutefois les données venant d'Afrique du Sud ne doivent pas être surinterprétées, a-t-il averti, la population de ce pays présentant notamment la particularité d'être très jeune et moins à risque d'être hospitalisée. Et ce, sachant que les formes sévères de la maladie peuvent prendre plusieurs semaines avant de se développer.

Mais le nouveau variant est quoiqu'il en soit "clairement hautement transmissible", probablement davantage que Delta, selon le Dr Fauci.

Le variant Omicron est désormais présent dans au moins 38 pays. Même s'il n'est lié à aucun décès pour l'instant, les scientifiques s'inquiètent du nombre inédit de ses mutations, dont une trentaine dans la protéine spike, la clé d'entrée du virus dans l'organisme.

Trop tôt pour savoir s'il faut envisager d'autres vaccinations

Pour lutter contre sa propagation, Anthony Fauci prône la prudence, notamment lors des voyages, et le port du masque en intérieur si on ignore le statut vaccinal des autres personnes présentes. Ceux qui sont éligibles à la troisième dose de vaccin devraient également la recevoir au plus vite.

Les études, notamment en Israël, montrent que la dose de rappel augmente considérablement le taux d'anticorps et l'intensité de la réponse immunitaire, a dit le médecin. Mais il est encore trop tôt pour savoir si cette réponse est assez durable ou s'il faudra envisager d'autres vaccinations, a-t-il souligné.

