Enquête sur l'assaut du Capitole : l'ex-chef de cabinet de Donald Trump refuse de coopérer

Mark Meadows, appelé à témoigner au Congrès américain dans l'enquête parlementaire sur l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021 par des partisans de Donald Trump, a refusé de coopérer mardi en dépit d'une injonction à comparaître. L'ex-chef de cabinet de la Maison Blanche risque des poursuites, à l'image de Steve Bannon.

L'ancien chef de cabinet de Donald Trump, Mark Meadows, s'expose à des poursuites en refusant de coopérer avec la commission parlementaire censée faire la lumière sur l'assaut du Capitole, ont averti mardi 7 décembre plusieurs élus américains.

Mark Meadows était censé être le premier des proches de Donald Trump à accepter de témoigner devant cette commission dite du "6 janvier", date à laquelle des milliers de partisans de l'ancien président ont envahi le siège du Congrès américain.

Mais l'ancien "chief of staff" de Donald Trump, le plus proche conseiller du président, a finalement "informé la commission qu'il ne comptait pas coopérer davantage avec l'enquête", et ce en dépit d'une injonction à comparaître, ont déploré mardi les deux élus à sa tête, le démocrate Bennie Thompson et la républicaine Liz Cheney. S'il ne se ravise pas d'ici mercredi, la commission n'aura "d'autre choix" que de recommander des poursuites contre Mark Meadows, ont-ils averti dans un communiqué.

Comme Steve Bannon

Un autre allié de Donald Trump, le sulfureux Steve Bannon, a déjà été inculpé pour ce même motif et encourt une peine de prison. Son procès débutera le 18 juillet.

L'avocat de Mark Meadows a justifié cette volte-face par les craintes que son droit à garder certaines informations secrètes ne soit pas respecté.

D'ordinaire très discret, Mark Meadows est sorti de l'ombre la semaine dernière en annonçant la sortie prochaine d'un livre sur les derniers mois du milliardaire républicain à la Maison Blanche. Les responsables de la commission ont d'ailleurs regretté que cet homme de 62 ans refuse de témoigner "malgré le fait qu'il fournit des détails sur l'attaque du 6 janvier, y compris des conversations avec le président Trump dans le livre dont il fait actuellement la promotion".

