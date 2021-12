Joe Biden réunit une centaine de pays pour son "sommet pour la démocratie"

Le combat entre les démocraties et les "autocraties" est au cœur de la politique étrangère de Joe Biden. © Charlie Riedel, AP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 4 mn

Le "sommet pour la démocratie", promesse de campagne du président américain Joe Biden, réunit virtuellement jeudi et vendredi quelque 110 pays et territoires, dont les alliés occidentaux des États-Unis, mais aussi le Brésil dirigé par un président d'extrême droite. En revanche, les principaux rivaux de Washington, dont la Russie et la Chine, n'y figurent pas.