L'actu en dessin : une journée des droits de l'Homme contre la pauvreté

Comme chaque 10 décembre, le monde célèbre les droits de l’Homme par cette journée que l’ONU a cette année placée sous le signe de l’égalité et contre la pauvreté

La déclaration universelle des droits de l’Homme s’ouvre par ce premier article : "Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits". Un principe qui sonne comme une évidence et pourtant, force est de constater qu’il ne va pas de soi.

Alors que le laboratoire sur les inégalités mondiales (World Inequality Lab) vient de publier un rapport édifiant sur les inégalités, il apparait que la pandémie de Covid-19 a creusé le fossé entre riches et pauvres : les 10 % les plus fortunés possèdent les trois quarts de la richesse mondiale. Cette tendance entraine des conséquences politiques, économiques, sociétales et environnementales très lourdes et constituent, avec la crise climatique, l’un des principaux défis de l’humanité.

Né en 1970 à Trinidad, à Cuba, Ramsès Morales a obtenu avec succès son diplôme de l’Académie des arts de Trinidad en 1996. Il travaille en tant que graphiste et dessine des caricatures politiques et des illustrations pour la presse internationale.

Depuis février 2016, il vit en Suisse, travaille en tant qu’illustrateur et peintre indépendant et publie ses dessins dans Courrier International (France), Nebelspalter (Suisse), Spotsk (Danemark), pour la presse canadienne et américaine. Dans le même temps, il continue à publier dans la presse nationale à Cuba. En février 2019, il a reçu le 1er prix du World Press Cartoon pour la catégorie Caricature éditoriale, au Portugal.

Il est membre de Cartoon Movement.

Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l'universalité du dessin de presse, la liberté d'expression, les droits de l'Homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances.

